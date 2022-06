Un grupo de padres de un colegio de Nueva Jersey, Estados Unidos, quiere destituir a la docente que enseña expresiones artísticas porque consideran que los menores no logran concentrarse en las tareas debido a su despampanante cuerpo. ¿Qué opinás al respecto?



