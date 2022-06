Según pudo saberse, el hombre se negaba a que su hijo le use la camioneta. Tras una discusión decidió tomar un arma para persuadirlo y efectuó un disparo que terminó impactando en el cráneo del joven. Sucedió en el barrio "La Rinconada" de la provincia de Tucumán.



