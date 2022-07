"Para las que no tienen nada que hacer, hago embarazos truchos", se podía leer un posteo en Facebook que causó gran indignación entre los vecinos de barrio 25 de Mayo, en la localidad bonaerense de Moreno.



Silvina, una de las tantas denunciantes de esta aberrante "avivada" que circula en las redes sociales, dialogó con Crónica HD y contó los pormenores de quienes aprovechan cada oportunidad para "no trabajar". ¿Cómo operan estos inescrupulosos? "Ellas por las estafadoras llenan formularios, tiene sellos, y te lo dan para que lo presentes en ANSES", detalló.



Desde el piso de crónica, el dirigente Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad habló al respecto:

"No puedo creer que estén avalando semejante tranfugueada", expresó el militante.



La gente tiene que vivir con "700 miserables pesos todos los días" y expresó que "en todos casos si hablamos de planeros, hablemos de los 200 planeros que cobran 800 mil pesos", refiriéndoe a los representantes en la cámara de diputados.



