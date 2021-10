Un sujeto al que le habían secuestrado el vehículo por haber estacionado en un sitio que no correspondía tomó la decisión de recuperarlo y, tras haber engañado a los responsables de haberlo retenido, escapó del lugar tras una arriesgada maniobra.

Las imágenes, que muestran el momento exacto en el que huye destrozando un portón, quedaron registradas por las cámaras de seguridad.



#RelatosSaslvajes #Grúa #´paraná #EntreRíos



