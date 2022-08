La mujer se había acercado a la casa de este sujeto para cobrar los honorarios adeudados por un servicio prestado. Lo cierto es que este hombre no solo no le pagó la deuda, sino que tomó la decisión de rociarla con combustible y la prendió fuego.



