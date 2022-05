Las increíbles demostraciones de destreza que realiza este maestro de Kung Fu son virales en las redes.

El vietnamita utiliza una técnica ancestral conocida como "mano de hierro" y dice que, debido a la práctica prolongada, no sufre lesión alguna.



#Virales #Vietnam #KungFu



