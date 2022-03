Un ex jugador retirado que participa del conflicto bélico que llevan a cabo ambas naciones, recibió un mensaje de aliento del ex número uno del tenista mundial.

Sergui Stajovski forma parte de las milicias ucranianas y el gesto de solidaridad recorrió todas las plataformas. Miralo acá.



#RusiaUcrania #SerguiStajovski #NovakDjokovic



