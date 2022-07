Mariana Alfonzo, de 34 años, es usuaria Kwai y en las últimas horas se volvió viral luego de que un video suyo, en el que se regocijaba con ironía sobre los beneficios económicos que recibía, de difundiera por los principales medio del país.



Según señala la mujer en el video, no tiene registros de trabajos formales y subsiste a base de los planes que le otorga el estado. SSi queremos seguir estando al pedo y teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, ironizó la usuaria.



SSi nos pagan por estar al cuete", problema del Presidente y nuestro que queremos estar el cuete, Sgente laburante a nosotros no nos sirve" y "si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos, fueron algunas de las frases que Mariana, una mujer soltera con tres hijos oriunda de Cañuelas.



De manera casi inmediata, varios usuarios intentaron identificarla. Algunos internautas brindaban páginas de Facebook y hasta números de teléfonos celulares. ¿Pero quién es realmente Mariana?



Para defenderse de las acusaciones, la mujer se acercó al piso de #CronicaHD y dialogó con los periodistas.



En realidad yo me estaba dirigiendo a una sola persona que fue la que me insultó en el video. Ella me decía "vos cobras la asignación porque yo laburo". La plataforma se trata de ganar seguidores.



Mientras más seguidores tenes vas subiendo nivel en la plataforma y vas ganando cosas y plata. Si vos estas trabajando y te vivis quejando de que estas trabajando ¿para qué trabajas? Vos trabajas porque querés nadie te obliga.



Yo estoy a favor del Potenciar Trabajo porque el que lo recibe es gente que en verdad lo necesita. Actualmente trabaja en la administración de una salita pública. "Me gustaría estudiar derecho", señaló.



Mirá la nota completa para conocer los detalles.