En la aeronave viajaban 133 pasajeros y, aunque el panorama no es para nada alentador, los rescatistas acuden al lugar para ver si hay sobrevivientes.

Se cree que el modelo utilizado por la empresa es el mismo que salió de circulación tras haber sido protagonista de dos accidentes en los últimos años



#AccidenteAéreo #Chna



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelev...

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv