Según los organismos oficiales, una familia tipo con dos hijos en edad escolar precisa superar ese ingreso para no ser considerada pobre en nuestro país. Mientras que el límite para no caer en la indigencia es de 38.000 pesos.



#INDEC #Pobreza #Indigencia



