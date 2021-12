Un proyecto enviado a la Cámara de Diputados por el bloque del Frente de Todos analizará poner en vigencia un nueva jornada no laborable para conmemorar el "Día del Turismo" ¿Cuándo dría la posible fecha? Enterate en este video.



