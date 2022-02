A poco menos de un mes de la habilitación para la venta del dispositivo que permite detectar de manera casera si estás contagiado o no, as farmacéuticas hablas de un verdadero boom de ventas.

Es sencillo de usar y hasta ahora casi el 30 ersonas de los usuarios obtuvieron resultados positivis.



#AlertaCoronavirus #Autotest #Argentina



Te contamos cuáles son las jornadas no laborables que tendrá el 2022 y cuántos de ellos conformarán fines de semanas extra largos.

Los próximo que se avecinan son los de carnaval.



