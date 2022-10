Así parece demostrarlo un estudio realizado en una prestigiosa universidad japonesa.

Tras cultivar con éxito pelos de ratón in vitro, los profesionales analizan la posibilidad de experimentar con cabello humano, lo que significaría un importante avance para tratar a todas aquellas personas que sufren alopecia. Enterate de todos los detalles.



