El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni dialogó cara a cara con Chiche Gelblung, en Crónica HD, sobre la situación actual de la Argentina.



Tras escuchar el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la inauguración de las deliberaciones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al que calificó como "impecable", Berni afirmó que "Cristina es una de las pocas dirigentesque tiene una visión geopoítica muy acertada".



En relación a las protestas en CABA y las tomas de tierra que se están desarrollando en la Provincia, el Ministro hizo una crítica a la política por la no respuesta ante los problemas de la gente. "Esto quiere decir que la política no supo resolver los problemas. No es una cuestión ideológica, sino de qué país queremos", expresó.



Mirá la entrevista completa en el video.