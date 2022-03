En línea directa con Crónica HD el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se manifestó en contra de las políticas estatales en materia de seguridad, economía y narcotráfico. SHay un disociación entre lo que piensa la casa rosada y lo que le pasa a la gente, argumentó.



SLas propuestas políticas no coinciden con las demandas sociales. El círculo que rodea al presidente tomaron decisiones desacertadas, opinó el funcionario kirchnerista sobre las líneas de comunicación que se manejan al interior del partido. SLos colaboradores muchas veces te dicen lo que querés escuchar y no lo que realmente está pasando, señaló el ministro.



Cuando se le consultó sobre su relación con Cristina Fernández de Kirchner explicó que Sno es una pelea personal. Yo la quiero, la respeto y me parece una gran dirigente. Pero siento que este mejunje que se armó perdió la esencia de lo que era ese espacio político. Disputamos 4 años el poder para traerle soluciones a los argentinos que hoy no les podemos brindar, ratificó.



SLa gente quiere tres cosas: que le cuidemos el bolsillo, que le cuidemos los bienes y que le cuidemos la vida, aseguró Berni.



En diálogo con los periodistas del canal, el Ministro de Seguridad bonaerense opinó sobre el hecho ocurrido ayer por la tarde, cuando un camión cargado de cerdos volcó sobre la ruta 9 y los vecinos de Córdoba se acercaron para robarse a los animales. SUna imagen vale más que mil palabras. Esta imagen define a la Argentina, señaló.



Por último, se refirió a las medidas que debe tomar el Estado con respecto al tráfico de drogas. SCon detener al cabecilla de la banda no se termina el narcotráfico comenzó diciendo el funcionario provincial. SAhí falta la política y por sobre todo la justicia. Me parece que hay un gran déficit en materia judicial. Los detenemos y mañana están liberados nuevamente. Los detenemos y siempre tienen alguna excusa para no quedar detenidos.



En este sentido, Berni instaló la política de mano dura como solución al contexto de crisis social que atraviesa nuestro país. SCuando se pierde la racionalidad, gana la violencia y Sno hay nada más violento que la desigualdad expresó.



Ante el inminente avance de la inseguridad en los barrios periféricos bonaerense, el militar y abogado nacional señaló que Sel mundo no ha encontrado políticas que puedan frenar el avance del narcotráfico. En este sentido, dijo que: Sno tengo la menor duda que la mejor manera de ayudar a nuestros jóvenes es bajando la edad de inimputabilidad. Un joven, independientemente de la edad que tenga, debe entrar en un sistema.



