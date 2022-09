Un equipo de Crónica HD se acercó a las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social para conocer el panorama que se vive tras el fracaso de las negociaciones entre piqueteros y titulares de la cartera.

Si bien el Metrobús no se verá afectado por la medida, se espera otro día de caos vehicular en el centro de la ciudad.



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevision

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv