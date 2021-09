Paulina Sapir estuvo con Nora, que denuncia a su sobrina Evangelina, que se metió con su novio en su casa y no quiere salir. "Yo me hice cargo de mis sobrinos, luego tuve un accidente y ellos quedaron solitos: se tuvieron que ir. Ella me dijo que iba a cuidar la casa y cuando me curó le pedi la casa y me pidió $90.000 para irse de la casa".