El insólito episodio tuvo lugar sobre la Ruta Nacional número 3 a la altura del Partido de La Matanza.

Un sujeto se encontraba presa del pánico porque no podía extinguir las llamas que se propagaban por su vehículo. Fue entonces cuando un trabajador que transporta aguas servidas se ofreció a asistirlo y roció todo el vehículo con orina y excremento.



