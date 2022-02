Diego Maradona vivió momentos memorables con las figuras más grandes y famosas del mundo. En medio del conflicto bélico con Ucrania, repasamos el día en que rechazó una invitación de Vladimir Putin por un insólito motivo.



En el incio del audio, se lo puede escuchar a Diego entusiasmado por conocerlo e incluso revela haber ensayado frases como "Hola, Putin... sos re putín" para saludar al polémico mandatario ruso.



Sin embargo debió cancelar el encuentro. "Me tengo que levantar 9.30 y yo a esa hora no me levanto", expresó "El Diez", quien sugirió que lo mejor sería organizar un cóctel por la tarde.



Mirá el video y escuchá su insólita excusa.