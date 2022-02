Las imágenes de esta mascota recorrieron las redes sociales y enternecieron a todos.

Se trata de un perro que no se alejó del cementerio desde el momento en el que su amo murió.

Los responsables del campo santo aseguran que además acompaña el dolor de las demás personas que entierran a sus seres queridos en el lugar.



