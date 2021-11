Tres sujetos, que intentaban huir del enjambre, se arrojaron al agua. En ese mismo momento fueron brutalmente atacados por un cardumen de peces carnívoros. Dos de ellos sobrevivieron, el tercero no logró llegar a la orilla. El dramático episodio sucedió en Brasil.



#Brasil #Abejas #Pirañas



Suscribite al canal líder de noticias de la Argentina, creador de un estilo informativo único con sus placas rojas #Crónica #CrónicaHD #CrónicaEnVIVO #Argentina #Noticias #Cobertura



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:

Facebook: https://www.facebook.com/cronicatelev... Twitter: https://twitter.com/cronicatv

Instagram: https://www.instagram.com/cronicatv