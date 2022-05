El cantante de trap conocido como "El Noba" sufrió un accidente de tránsito brutal, luego de que chocara a un auto mientras se encontraba haciendo "willy" con su moto. Ahora, el artista se encuentra internado en terapia intensiva, en grave estado, en el Hospital El Cruce, de la localidad bonaerense de Florencio Varela.

El abogado Diego Storto estuvo hablado con Esteban Trebucq y le recriminó la editorial que hizo sobre el cantante El Noba, que está en grave estado. El Pelado le respondió a las acusaciones y hubo un fuerte intercambio de opiniones.

Storto le dijo que Trebucq no podía hacer una editorial sobre lo sucedido y lo calificó de "irrespetuoso". En tanto, "El Pelado" le contestó que no iba a permitir que le prohibiera opinar sobre el asunto, al argumentar que vive en un país en democracia. "Sobre mí, decí lo que quieras, pero sobre mi trabajo no te lo voy a permitir", vociferó el conductor de este canal.

Luego de eso, el periodista agregó que él nunca había calificado su trabajo y le preguntó si alguna vez lo había hecho. Ante eso, el letrado le dijo al conductor que nunca respetaba nada y que si quería que corte el teléfono.

"Yo no sé de periodismo, pero sé de humanidad, que es lo que a vos te falta", sentenció fuertemente el abogado "El Noba". Asimismo, Storto le recriminó que en el programa no podían pasar el video "de un pibe en una moto, que está combatiendo entre la vida y la muerte".

Firme en sus convicciones, "El Pelado de Crónica" insistió en que "lo volvería a poner (el video)". "Storto, todos los días en este canal salen imágenes de personas accidentadas. Yo no decido lo que va al aire, lo decide la dirección del canal".

El abogado le preguntó retóricamente a Trebucq por qué la madre del trapero accidentado con su moto no quiere hablar con él. En ese sentido, le respondió: "Porque tenés cero tacto para hablar con la madre de una persona que se está debatiendo entre la vida y la muerte, cero", espetó.

"Yo que culpa tengo que la madre no quiera hablar conmigo, la respeto si no quiere hablar, pero qué culpa tengo. Yo no trabajo para la madre, yo soy periodista", argumentó el conductor. Tras ello, el letrado le retrucó que él debería "respetar a las madres".

Luego de que el abogado se quejara de que en el programa estuviesen pasando el videoclip de El Noba en el que el joven cantante, autor de "Yendo No, Llegando", hace la "willy" con la moto y que no podía opinar sobre el asunto, Trebucq nuevamente le "salió a la yugular" a Storto y le dejó en claro que había "un librito" (haciendo referencia a la Constitución Nacional), el cual aclaró que lo había leído "bastante bien"."Estoy en todo mi derecho a opinar. Y vos de periodismo no me vas a ensañar porque no sabés nada. Yo no te estoy enseñando derecho.

Con respecto al video del trapero haciendo acrobacias con la moto, el defensor del chico recalcó que el periodista no tendría que pasarlo al aire. La respuesta del conductor no se hizo esperar: "Pero vos quien sos para decirme lo que tengo que pasar. Estamos todos locos. Es delirante lo que estás diciendo. Ojalá que nunca te pase en persona lo que le está pasando a esta gente.