Momentos de incertidumbre política se viven en el oficialismo tras la derrota sufrida en las últimas elecciones. Si bien aún no se anunciaron cambios, todo indica que habrá anuncios en las próximas horas.

Analizamos la tensa jornada plagada de posibles renuncias junto a Gabriel Solano y Federico Martelli.



#AlberoFernández #GabineteDeMinistros #GabrielSolano



Suscribite al canal líder de noticias de la Argentina, creador de un estilo informativo único con sus placas rojas #Crónica #CrónicaHD #CrónicaEnVIVO #Argentina #Noticias #Cobertura



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:

Facebook: https://www.facebook.com/cronicatelev...

Twitter: https://twitter.com/cronicatv

Instagram: https://www.instagram.com/cronicatv