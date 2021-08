La mamá del joven se presentó por primera vez ante la justicia para brindar su versión de los hechos. En tanto, la fiscalía solicitó un informe psicofísico para saber si el cantante está en condiciones de prestar declaración testimonial.

Para conocer más detalles sobre el estado actual del ex líder de "Tan Biónica", hablamos con el médico Claudio Santa María.



#Chano #BrotePicótico #Ceclaraciones



