El revés electoral sufrido por el oficialismo puso sacudió las internas del Frente de Todos y no son pocos los que opinan que se viene un recambio en los principales actores del movimiento que gobierna al país desde hace dos años. ¿Cuáles serán las estrategias para poder dar vuelta los resultados de cara a las elecciones de noviembre?



#Elecciones20212 #Paso2021 #RevésElectoral #Oficialismo #Derrota



Suscribite al canal líder de noticias de la Argentina, creador de un estilo informativo único con sus placas rojas #Crónica #CrónicaHD #CrónicaEnVIVO #Argentina #Noticias #Cobertura



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:

Facebook: https://www.facebook.com/cronicatelev...

Twitter: https://twitter.com/cronicatv

Instagram: https://www.instagram.com/cronicatv