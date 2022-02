José Schulman, el dirigente que fue denunciado por agredir físicamente e insultar a una empleada de la terminal de buses de Santa Clara del Mar, no será más el preidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. La LADH aceptó su renuncia en la últimas horas.

IRIS PEREYRA DE AVELLANEDA ASUME LA PRESIDENCIA DE LA LIGA



La dirección nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos hace saber que José Schulman presentó su renuncia a la presidencia de la institución.



L A D H (@ligaddhh) February 15, 2022

Los repudiables hechos quedaron registrados en una cámara de seguridad y Schulman quedó en el ojo de la polémica tras vializarse la filmación. Unos días después,

"Se decidió aceptar la renuncia al cargo, repudiar el hecho que él protagonizó y manifestar la solidaridad de la Liga con la trabajadora agredida", expresó la LADH en un comunicado que publicó a través de sus redes sociales, en referencia al hecho ocurrido el fin de semana pasado, donde Schulman insultó y agredió físicamente a una trabajadora de la terminal de ómnibus porque el micro que debía abordar se había demorado.



"En consecuencia, asume el cargo de presidenta la vicepresidenta, Iris Pereyra de Avellaneda", se informó en el comunicado.

El video de la polémica

En la secuencia de 45 segundos se observa cuando el dirigente de derechos humanos, en plena discusion, abrió la puerta que separa al público de los trabajadores de la empresa de ómnibus y se dirigió directamente a la empleada: “¿De qué te reís, p...?”.

En ese momento, ella le pidió que se calmara, pero -lejos de hacerlo- el hombre le pegó una cachetada. Ante la agresión, ella le ordenó que se fuera, pero él siguió agrediéndola: “No me voy una mierda. Andá vos, hija de p...”.

Las agresiones de Schulman quedaron registradas por la cámara de seguridad del local.

A raíz de lo ocurrido, la LADH emitió un primer comunicado en el que informó el comienzo de un proceso de evaluación para tomar las medidas correspondientes. También señaló que la dirección nacional de esta agrupación había aceptado un pedido de licencia hecho por Schulman, que en las últimas horas desembocó en su renuncia.

En tanto, el dirigente compartió a través de las redes sociales una carta en donde pidió disculpas “por haber llevado adelante una conducta reprochable”. “Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica. Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora”, escribió.

¿Quién es la reemplazante?



La nueva titular de la institución es una militante de larga e importante trayectoria en los derechos humanos en la Argentina.



Es la madre de Floreal "Negrito" Avellaneda, el joven militante del Partido Comunista (PC) torturado y asesinado por la dictadura militar, la víctima más joven -con 15 años- de los vuelos de la muerte acontecidos durante la última dictadura cívico-militar.



En una nota para la agencia Télam por los 45 años de su asesinato, que se cumplieron el año pasado, Pereyra de Avellaneda recordó a su hijo: "El negrito era un pibe vivo, especial y se notaba que era desde chico un luchador. Haberlo perdido fue un dolor muy grande. Estuvimos junto con mi marido en cautiverio. Nosotros fuimos blanqueados, pero él no volvió".



La madrugada del 15 de abril de 1976, un grupo de tareas llegó a una casa de la localidad de Munro en la que vivían los tres integrantes de la familia Avellaneda, con la intención de capturar al padre de Floreal, que era delegado sindical en la fábrica metalúrgica de Tensa y militante del PC. Pero el gremialista logró escapar por los techos y los integrantes del grupo de tares se llevaron al 'Negrito' y a Iris a la comisaría de Villa Martelli, donde fueron torturados y luego trasladados a Campo de Mayo.

A principios de mayo, Iris quedó blanqueada; dejó Campo de Mayo y, en cercanías de La Plata, y luego a la unidad penitenciaria de Devoto, hasta que en 13 de julio de 1978 recuperó la libertad.