Después de involucrarse en el escándalo entre Wanda Nara y su ex empleada Carmen, la tarotista Fabiana Aquin fue acusada de estafar a varios clientes. La médium decidió romper el silencio en Crónica HD para aclarar lo ocurrido y limpiar su imagen.



El programa LAM sacó al aire una serie de audios donde algunas clientas decían haberle pagado a Aquín y no haber recibido el servicio a cambio.



"Crónica es mi casa y quiero limpiar mi nombre acá. Soy una persona honrada, trabajadora. Cobro por mi trabajo, pero no me quedo con la plata de nadie", destacó.



Escuchá su descargo en el video.