Las desesperantes imágenes muestran el momento en el que este sujeto espiaba al reptil a través de un contenedor y, en cuestión de segundos, lo toma del rostro provocándole graves heridas. Afortunadamente no se trataba de un espécimen venenoso.

Mirá el tenso momento vivido por el ciudadano chino.



