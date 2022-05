Momentos de angustia son los que viven los allegados a esta mujer que de un día para otro renunció a su trabajo, vendió todas sus cosas y se internó en una organización con particularidades prácticamente desconocidas que rozan lo ilícito.

Sus padres sostienen que come de la basura, pide pan en una esquina y temen que suceda lo peor.



