Un hombre llegó en silla de ruedas y camuflado con una peluca al Museo del Louvre y vandalizó una de las obras de arte más importantes del mundo. Si bien la imagen no sufrió el ataque ya que se haya protegida con un vidrio blindado, el episodio causó conmoción y el sujeto fue expulsado de las instalaciones.



