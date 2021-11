El episodio tuvo lugar en el Partido de Escobar, ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Adolescentes que realizaban un encuentro en una vivienda particular fueron foco de un repudiable accionar de las fuerzas policiales locales.

Enfrentamientos, balas de goma y heridos fue el saldo de una noche de de terror para los jóvenes.



#Escobar #FiestaDeLaLocura #Egresados #Policías #Enfrentamientos



