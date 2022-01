Las imágenes de las cámaras de seguridad de un negocio muestran el brutal accionar de un cliente que no quiso pagar una diferencia de 400 pesos que había entre el producto elegido y el que había llevado para cambiar.

Una trompada a traición dejó malherido al joven que atendía el comercio.



#RelatosSalvajes #LocalDeRopa #CámarasDeSeguridad



