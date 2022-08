"Tuve un desperfecto en el motor y no pude llegar a la pista, la única opción era aterrizar allí", sostuvo el piloto que decidió descender la aeronave sobre una carretera repleta de vehículos. Increíblemente las dos personas que viajaban resultaron ilesas. Sucedió en California, Estados Unidos.



