Momentos dramáticos fueron registrados a bordo de un patrullero que circulaba por la localidad de San Miguel.

Efectivos advirtieron una situación extraña y no dudaron en asistir a una niña que se estaba ahogando.

En medio de los gritos de desesperación de la madre de la pequeña, lograron reanimarla mientras se dirigían al hospital zonal. Las imágenes son estremecedoras.



