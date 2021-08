Un hombre puso a la venta un Chevrolet Corsa que fue adquirido por el hijo de un conocido. Este pretendió que le devuelvan el dinero porque adujo que el vehículo no funcionaba. Como el vendedor se negó, lo citó en una plaza y lo asesinó de una puñalada en el pecho frente a su pequeña nieta de cinco años.



