Ante la negativa de una pasajera de retirar su hermosa cabellera rubia de la pantalla de la mujer que se encontraba en el asiento trasero ésta consideró que había llegado el momento de actuar y decidió no solo cortarle las puntas con un alicate sino también pegarle un chicle. Mirá el video.



