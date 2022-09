Según un relevamiento difundido recientemente, alquilar una carpa y una cochera en Mar del Plata te puede llegar a costar hasta 500.000 pesos la temporada. Eso si no aspirás a contar con una sombrilla, lo que cuesta alrededor de 214.000 pesos. Tremendo.



