Tras conocerse la noticia de que "los hijos del poder" quedaron absueltos porque el tribunal consideró que no hay elementos para condenarlos, la fiscalía impugnará el fallo. Crónica HD se comunicó con María Bottini, quien será la encargada de presentar una apelación ante la justicia.



