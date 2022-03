Varios jóvenes se encontraban festejando el último primer día de clase, más conocido como UPD, en un domicilio particular y uno de ellos se aprovechó de una compañera.

El principal acusado de llevar a cabo el aberrante hecho se encuentra prófugo de la justicia.

Crónica HD se comunicó con Thelma, madre de la víctima.



#AbusoSexual #IMpunidad #UPD



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelev...

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv