Este martes por la tarde, los vecinos de Villa Lugano se mostraron muy enojados por las constantes amenazas de muerte que reciben por el youtuber Christián. Una de las residentes de allí contó que siempre se encontraba con cuchillos o armas arriba del techo.

"No puedo salir de mi departamento por el atosigamiento que tengo tocandome el timbre, yo ya no se que más hacer porque hay diez mil denuncias hechas y no se actúa como verdaderamente se debería actuar", fue lo que declaró la señora en diálogo con Crónica HD.

Además, dijo que no está bien que nadie haga nada porque es un mal tanto para él mismo como para todos los que viven ahí. Según contó Susana, la madre del acusado "tiene problemas de adicciones como hace 11 años ya".

La mujer dijo que siempre que intenta llevar a su hijo a un centro de rehabilitación "se escapa" a alguna villa, al igual que lo hacía con Osvaldo, su padre que falleció intentando ayudar a que el joven salga de las drogas.

Las fuentes informaron que el chico nunca se alimenta, toda la plata que llega a conseguir la termina gastando en drogas, "como todas las personas que son potencialmente adictas".

Ante la preocupación del barrio por miedo a morir, Susana dijo que a ellos no los va a matar, que en todo caso le haría daño a ella. Un vecino dijo que a el no le hizo nada aún pero, "eso no me garantiza que el día de mañana cuando me vaya a trabajar me robe o mande a otros a que lo haga".

Ahora, Christian robo mucha plata que ni siquiera tienen para pagar la luz de la casa. La madre del adicto afirmó que no va a poder reponer el dinero hasta que cobre nuevamente.

Además, dijeron que muchas veces van otros chicos de las villas a dormir al barrio y revelaron que muchas veces, Susana va a comprar las pastillas para su hijo a las villa 14. En algunas ocasiones, fue a las 4 de la mañana para buscar la cocaína que quería Christian. "Me pongo en peligro a mi antes que a el, estoy acostumbrada", se defendió Susana. Inclusive, la señora lo acompaña a su hijo a robar.

"A este chico le gusta las cámaras, exponerse en los medios, tiene una personalidad especial, no es un adicto común", manifestó Susana. Además de ser adicto tiene un transtorno de personalidad.