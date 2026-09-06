Alfredo Casero en Crónica: "Argentina es un país tan rico que lo quisieron destruir y la vaca sigue dando leche"

El actor y humorista Alfredo Casero visitó este domingo el estudio de Crónica para dialogar con Tomás Dente en el programa "Intensos". Durante la entrevista, analizó la situación social y económica del país y también renovó críticas a los actores opositores al Gobierno de Javier Milei.

"Argentina es un país rico, tan rico que lo quisieron destruir y la vaca sigue dando leche", subrayó el actor que luego, al referirse a los problemas que atraviesan distintos sectores, sostuvo que "la mayoría de las pymes caen en desgracia porque alguien que tiene 20 empleados, tiene 4 tipos que se rascan y hay otros que lo van a presionar para que le pague a todo el mundo".

En tanto, en referencia al endeudamiento de las familias, lo atribuyó a que "hay un problema de educación" ya que "la gente está gastando sin pensar en lo que cuesta".

Asimismo, también advirtió sobre los elevados precios de algunos productos y criticó a comerciantes por esta situación. "Me duele que te cobren 50 mil pesos una pizza", expresó.

Críticas a los actores

Por otra parte, Casero, que se definió como un "contralor del Presidente", arremetió contra los actores que se oponen a las políticas de la gestión de La Libertad Avanza. "Se quejan de que no hay trabajo pero cuando había trabajo como en Polka que te daban de comer, te rompían las pelotas porque los veganos no tenían tres platos para elegir", disparó.

Además, subrayó que "lo que hay festejar es que no hay nadie cancelado". "Que te vaya bien o mal es parte del juego", enfatizó.

Por último, insistió en que "no hay una educación de hacerle entender" a la gente que "de algún lado tiene que salir la plata, que hay que trabajar para eso y hacer buenos negocios". "No puedo entender como somos un país que todo el tiempo hablamos de lo mismo", lamentó.