Azzaro cruzó a Milito por su gestión en Racing: "Ser ídolo en la cancha no alcanza"

El periodista Flavio Azzaro pasó por Cara a Cara y se metió de lleno en la política de los clubes del fútbol argentino, con un fuerte cuestionamiento a la conducción de Diego Milito en Racing. Para el conductor, la llegada del ídolo a la presidencia no alcanza por sí sola para justificar una gestión y exige explicaciones que, a su criterio, todavía no llegaron.

"Salí a caminar el club y contale al socio"

Azzaro puso el foco en la forma en que Milito llegó a la conducción de la Academia. "Es muy raro que Racing haya decidido interrumpir un proceso que, con errores y aciertos, había sido auspicioso por algo que no sabemos bien ni qué es ni qué era", planteó. Y apuntó directo al estilo de campaña del expresidente: "Milito hizo algo que a mí no me gusta: no hacer campaña, hacerse en eslogan, dar dos o tres entrevistas. No, hermano: vos querés ser presidente de Racing, salí a caminar años antes y contale al socio".

En esa línea, cuestionó la estrategia de los dirigentes que se refugian en el silencio cuando llegan al poder. "¿Qué pasa cuando el dirigente siente que gana por su nombre o los asesores le dicen 'el que gana no habla porque el que habla se equivoca'? Eso es una cagada", lanzó. "Porque después, cuando te va mal un año y nueve meses después, tenés que salir a explicar lo que era el 'salto de calidad'". El "salto de calidad" fue, justamente, la bandera con la que Milito asumió la presidencia a fines de 2024.

Para Azzaro, la clave pasa por el territorio y el vínculo con el socio: "A mí no me gusta eso de Milito ni de cualquiera. Vos tenés que poner la cara con el socio de Racing. Salí a explicar, caminá el club y no te quedes con la teoría de que con el nombre alcanza".

El club como institución social, no como empresa

El conductor también dejó su visión sobre el modelo de gestión que reivindica para el fútbol argentino. "El club es de los socios y no se puede manejar con la frialdad de una empresa. Podés traer profesionales y buscar eficiencia, pero si le sacás el alma social y la política interna a la institución, dejás de tener un club de fútbol argentino", afirmó.

Sobre el rol de los ídolos que pasan de la cancha a la dirigencia, fue tajante: "A las figuras hay que evaluarlas por lo que hacen en la gestión y no por la chapa de lo que le dieron al club en la cancha. La política de un club exige explicaciones y construcción diaria, no alcanza solo con el nombre".

El periodismo deportivo y la pérdida del debate de fondo

Por último, Azzaro cuestionó el estado actual del análisis deportivo. "Hoy el análisis dura noventa minutos y se destruye todo o se endiosa todo según si la pelota entró o pegó en el palo. Nos acostumbramos al grito y nos olvidamos de discutir los proyectos de fondo", cerró.