Casi 3 mil alumnos en peligro: alertan que un colegio de Escobar está infestado de ratas

Un grupo de madres se convocó a Escuela Técnica N° 1 de la localidad bonaerense de Escobar con el fin de reclamar por limpieza en el establecimiento frente a una infección de ratas. Una situación de desidia total de parte de las autoridades municipales, que no dan respuestas a los reclamos de la comunidad escolar, que cuenta con 2300 alumnos.

Hay una promesa de desratización en el colegio recién para el 9 de octubre, por lo que la comunidad de padres pide que mientras tanto se suspendan las clases para no exponer a sus hijos a los roedores que merodean por el edificio.

"Venimos con esta causa desde hace unos días. Los estudiantes sacaron fotos de ratas muertas y ratas pequeñas que vieron pasar. De martes a miércoles va a estar suspendido el taller, pero el resto del establecimiento va a seguir funcionando", expresó con preocupación una madre.

En ese sentido, planteó que es necesario que "los chicos no vayan al colegio" frente a las enfermedades y peligros a los que pueden estar expuestos. "La última fumigación fue hecha en febrero de 2025 y en 2026 no realizaron ninguna hasta la fecha", expresó el grupo de padres.

"El Consejo Escolar se lava las manos y las autoridades consideran que no es necesario suspender las clases", reclamaron.

Además plantearon que hay un caso de tuberculosis que no fue informado por la escuela.