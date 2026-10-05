Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 5 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
BRONCA VECINAL

Casi 3 mil alumnos en peligro: alertan que un colegio de Escobar está infestado de ratas

"Nos están tomando el pelo", reclamaron padres que se movilizaron frente al establecimiento para exigir que el Municipio se haga cargo: "El Consejo Escolar se lava las manos".

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Un grupo de madres se convocó a Escuela Técnica N° 1 de la localidad bonaerense de Escobar con el fin de reclamar por limpieza en el establecimiento frente a una infección de ratas. Una situación de desidia total de parte de las autoridades municipales, que no dan respuestas a los reclamos de la comunidad escolar, que cuenta con 2300 alumnos.

Hay una promesa de desratización en el colegio recién para el 9 de octubre, por lo que la comunidad de padres pide que mientras tanto se suspendan las clases para no exponer a sus hijos a los roedores que merodean por el edificio.

"Venimos con esta causa desde hace unos días. Los estudiantes sacaron fotos de ratas muertas y ratas pequeñas que vieron pasar. De martes a miércoles va a estar suspendido el taller, pero el resto del establecimiento va a seguir funcionando", expresó con preocupación una madre.

En ese sentido, planteó que es necesario que "los chicos no vayan al colegio" frente a las enfermedades y peligros a los que pueden estar expuestos. "La última fumigación fue hecha en febrero de 2025 y en 2026 no realizaron ninguna hasta la fecha", expresó el grupo de padres.

"El Consejo Escolar se lava las manos y las autoridades consideran que no es necesario suspender las clases", reclamaron.

Además plantearon que hay un caso de tuberculosis que no fue informado por la escuela. 

Esta nota habla de:
    1
    Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio
    MIRÁ

    Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio

    2
    ANSES paga una ayuda económica a las personas sin trabajo que cumplan estos requisitos
    BENEFICIO

    ANSES paga una ayuda económica a las personas sin trabajo que cumplan estos requisitos

    3
    Adelanto del calendario de pagos de octubre para jubilados con haberes superiores a la mínima
    PREPARATE

    Adelanto del calendario de pagos de octubre para jubilados con haberes superiores a la mínima

    4
    Horror: degolló a su hija de 3 años en medio de una discusión con su pareja e intentó quitarse la vida
    ESTREMECEDOR

    Horror: degolló a su hija de 3 años en medio de una discusión con su pareja e intentó quitarse la vida

    5
    Pampita, entre la lluvia y la fe, volvió a participar de la Peregrinación a Luján: "En cada paso, descubrirse más adentro..."
    POR LA RED

    Pampita, entre la lluvia y la fe, volvió a participar de la Peregrinación a Luján: "En cada paso, descubrirse más adentro..."