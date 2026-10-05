Casi 3 mil alumnos en peligro: alertan que un colegio de Escobar está infestado de ratas
"Nos están tomando el pelo", reclamaron padres que se movilizaron frente al establecimiento para exigir que el Municipio se haga cargo: "El Consejo Escolar se lava las manos".
Un grupo de madres se convocó a Escuela Técnica N° 1 de la localidad bonaerense de Escobar con el fin de reclamar por limpieza en el establecimiento frente a una infección de ratas. Una situación de desidia total de parte de las autoridades municipales, que no dan respuestas a los reclamos de la comunidad escolar, que cuenta con 2300 alumnos.
Hay una promesa de desratización en el colegio recién para el 9 de octubre, por lo que la comunidad de padres pide que mientras tanto se suspendan las clases para no exponer a sus hijos a los roedores que merodean por el edificio.
"Venimos con esta causa desde hace unos días. Los estudiantes sacaron fotos de ratas muertas y ratas pequeñas que vieron pasar. De martes a miércoles va a estar suspendido el taller, pero el resto del establecimiento va a seguir funcionando", expresó con preocupación una madre.
En ese sentido, planteó que es necesario que "los chicos no vayan al colegio" frente a las enfermedades y peligros a los que pueden estar expuestos. "La última fumigación fue hecha en febrero de 2025 y en 2026 no realizaron ninguna hasta la fecha", expresó el grupo de padres.
"El Consejo Escolar se lava las manos y las autoridades consideran que no es necesario suspender las clases", reclamaron.
Además plantearon que hay un caso de tuberculosis que no fue informado por la escuela.