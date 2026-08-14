Milani cruzó a Milei por el vínculo con Estados Unidos: "No es una alianza estratégica, es una subordinación"

El exjefe del Ejército César Milani pasó por Cara a Cara, el programa de Crónica Streaming que conducen Facundo Pedrini y Ernesto Hadida, y dejó una batería de definiciones sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei. Su crítica más filosa apuntó a la política exterior: aclaró que no está en contra de reconocer a Estados Unidos como potencia, pero marcó que lo que ve no es una alianza sino una entrega.

"No me cabe duda de que esto no es una alianza estratégica, es una subordinación", disparó ante Pedrini y Hadida. Según advirtió, con este rumbo el país estaría "encaminado" a convertirse en una colonia "en el mediano plazo". Como ejemplos, cuestionó el convenio que la Armada firmó con el Comando Sur "sin intervención del Ministerio de Defensa", además de la Ley de Tierras y el RIGI, que a su criterio condicionan la soberanía. "Las decisiones se están tomando afuera del país", resumió. Sobre Israel fue tajante: dijo que una alianza estratégica le parece "muy inconveniente" y que la Argentina "tiene que estar lejos" de los conflictos de Medio Oriente y de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Los sueldos militares y los F-16

El exmilitar también dedicó una parte central de la charla a la situación de las Fuerzas Armadas. Denunció que un soldado gana 700.000 pesos y que eso deja a buena parte de la tropa en la indigencia: "Un 60% del personal de las Fuerzas Armadas está por debajo de la línea de pobreza", afirmó.

Milani conectó ese deterioro con la compra de armamento que el oficialismo exhibe como logro. Según planteó, los aviones F-16 y los vehículos militares se financiaron "licuando el salario del personal militar", al que -dijo- se le quitaron más de 1.200 millones de dólares. En esa línea lanzó una de sus frases más gráficas: "Gana más el que maneja un Cabify que el que maneja un F-16". Por eso, agregó, mucho personal capacitado abandona la fuerza o busca un segundo empleo "en aplicaciones, vendiendo comida o en lo que sea para subsistir".

Autocrítica al peronismo y las figuras políticas

Milani también hizo una autocrítica hacia adentro. Consideró superada la etapa del kirchnerismo y cargó contra el progresismo que, a su entender, "le ha hecho mucho daño a la patria", con el albertismo como su "máxima expresión". Reclamó volver a un peronismo nacionalista volcado a la industria, el trabajo y la defensa.

En el repaso de dirigentes, opinó que Victoria Villarruel "se equivocó cuando se unió a Milei" pese a tener un "sesgo nacionalista", y le recordó que ayudó a votar la Ley Bases y el RIGI. De Axel Kicillof dijo que "quizás falta un poco" de impronta nacionalista en su espacio. Y sobre Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que conserva "un caudal relevante de votos" y jugará "un papel trascendente", aunque descartó el indulto como salida a su condena: cuestionó que la Corte Suprema no revisó como debía la sentencia y planteó llevar el caso a instancias internacionales.