Cristian Andino reclamó una mirada federal que contemple a San Juan: "El de Milei es un gobierno unitario"

El diputado nacional por San Juan Cristian Andino (Unión por la Patria) fue el invitado de "Cara a Cara", el ciclo de Crónica, El Streaming conducido por Facundo Pedrini y Ernesto Hadida. Allí trazó un diagnóstico de la situación de su provincia bajo la gestión de Javier Milei y planteó propuestas para las familias, las pymes y los trabajadores sanjuaninos.

"Veo un presidente que gobierna con una planilla de Excel y que cree que las personas son números", resumió el legislador, que además es secretario de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. A lo largo de la charla insistió en que el país necesita una mirada federal que contemple la realidad del interior.

Zona fría y federalismo

Uno de los ejes de la charla fue la eliminación del régimen de zona fría. Según Andino, la medida implica en San Juan un aumento de más del 60% en la tarifa de gas para más de 130.000 familias. "Es decir, un ajuste a familias de San Juan", advirtió.

Para el diputado, el problema de fondo es de enfoque: "Un gobierno tiene que tener una mirada federal y una mirada de equidad y no de igualdad... En San Juan vos tenés temperaturas bajo cero y vas a necesitar consumir mucho más gas que en una provincia que no la tenés". En esa línea, sostuvo que "el gobierno de Milei es un gobierno unitario" que "mira solo la macroeconomía y mira los números y se olvida muy particularmente del interior".

Sobre el vínculo entre el gobernador Marcelo Orrego y la Casa Rosada, Andino valoró el diálogo institucional, aunque marcó una prioridad: "Me parece bien que el gobernador tenga una relación institucional de respeto y de trabajo en unidad, pero me parece que el gobernador su función debe ser defender al pueblo de San Juan".

Minería, cobre y obra pública

Como secretario de la Comisión de Minería, Andino defendió el peso de la actividad en la provincia, aunque con una condición: "San Juan se ha desarrollado mucho de la mano de la minería... Creo que es una actividad importante que genera oportunidad sobre todo de trabajo, pero esa minería se debe desarrollar a través de la política cuidando la licencia social".

También remarcó la necesidad de no depender de un solo motor productivo: "En una provincia donde solo el 3% del territorio es cultivable, el resto es cordones montañosos o desierto, es fundamental, pero no podemos descuidar otras actividades".

El diputado puso la mirada en el potencial del cobre y trazó una comparación con Chile: "Chile tiene toda una cultura de desarrollo minero... Del otro lado de la cordillera se exportan miles y miles de millones de dólares del cobre y nosotros nada". Y agregó: "Hoy el cobre es uno de los minerales que más demanda el mundo".

Para Andino, ese desarrollo exige obras que hoy faltan. "Si vos querés desarrollar estos proyectos necesitas obras de infraestructura", señaló. Como ejemplo citó el proyecto Vicuña, que según indicó demandará por sí solo más energía que la que hoy consume toda la provincia.

En esa línea, recordó que presentó un proyecto para reactivar el dique El Tambolar, paralizado desde marzo de 2024: "Solo en esa obra casi 1.000 trabajadores quedaron sin laburo... Los diques nos ayudan a administrar eficientemente el agua y a la vez generar energía".

Familias, pymes y jubilados

Andino reconoció que el Gobierno nacional apuesta a los sectores que más crecen, aunque advirtió que eso no alcanza: "El gobierno nacional de Milei apuesta a esto, apuesta a la minería, la energía del petróleo y algo del agro... Pero con eso no alcanza porque no hay derrame social". Según sostuvo, desde la llegada de Milei se perdieron más de 400.000 puestos de trabajo.

También cuestionó las prioridades fiscales de la gestión: "El presidente Milei le bajó impuesto a los bienes personales, ¿quién lo paga? El 2% o el 3% de las personas más ricas de la Argentina... Pero no hay plata por ejemplo para actualizar el bono de los jubilados que desde marzo del 24 es de 70.000 pesos".

El endeudamiento de los hogares fue otro de los temas que más lo ocupan. Andino advirtió que San Juan está entre las provincias con mayor índice de morosidad: "La gente toma el crédito para comprar comida, para pagar la luz, para pagar el alquiler". Para el legislador, "no es una cuestión de privados" y la salida es "diseñar un plan de reestructuración de deudas sin intereses punitorios". En esa línea, impulsa en el Congreso un Régimen Nacional de Protección del Consumidor Financiero para prevenir el endeudamiento excesivo y facilitar la reestructuración de las deudas de consumo.

La situación de las pymes también apareció en la charla, a partir de un caso concreto: "Me encontré con una pyme de San Juan que tiene 30 o 40 años que fabrica zapatillas... Me dice: 'vengo depresivo, me embargó ARCA las cuentas del banco'". Frente a eso, contó que presentaron un proyecto para un plan especial de pago. Según explicó, muchas empresas no pagan "por las condiciones o la política económica que atenta básicamente con la industria con esta apertura indiscriminada".

En materia de discapacidad, destacó que lograron "emplazar a las comisiones para que traten la prórroga de la ley de emergencia de discapacidad". Además relató: "Me he encontrado con personas en silla de ruedas a las que les suspendieron la pensión no contributiva porque las notificaron en otro domicilio... Es una situación de absoluta insensibilidad".

Antes de despedirse, Andino se dio un gusto y defendió uno de los orgullos de su provincia: para él, el mejor vino de la Argentina y del mundo es el de San Juan. Y explicó por qué: "En la localidad de Pedernal tiene una amplitud térmica que hace que el varietal, sobre todo el Syrah, te da un vino increíble que no tiene competencia".