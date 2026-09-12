Daniel Hadad, sobre la IA en el trabajo: "El trabajador experimenta un vaciamiento de propósito"

El avance de la inteligencia artificial en el mundo laboral fue uno de los ejes del análisis que Daniel Hadad desarrolló en Cara a Cara, por Crónica, El Streaming, en diálogo con Facundo Pedrini y Ernesto Hadida. Para el empresario de medios, la transformación en marcha tiene una particularidad que la distingue de otras revoluciones tecnológicas: no apunta al esfuerzo físico, sino a la capacidad de pensar. "Estamos asistiendo a una automatización que no reemplaza la fuerza física, sino el procesamiento lógico intermedio. Cuando despojás al trabajo de la necesidad de pensar el proceso, lo convertís en un trámite automático que no genera ningún tipo de realización personal", señaló.

Hadad describió cómo los agentes de IA dejaron de ser simples asistentes de consulta para convertirse en sistemas capaces de ejecutar tareas completas: clasificar documentos, gestionar agendas, procesar datos, conciliar facturas o responder a clientes. Y advirtió que ese salto redefine el rol del empleado administrativo. "El problema no es que la herramienta haga el trabajo más rápido, sino que absorbe la capa media de decisiones operativas. El empleado administrativo deja de ejecutar la tarea para pasar a ser un mero validador de lo que procesó el sistema. Se elimina el tiempo muerto, pero también el espacio de criterio personal", sostuvo.

"Un vaciamiento de propósito"

El punto más fuerte de su planteo apuntó a las consecuencias que ese cambio tiene sobre la persona que trabaja. Según Hadad, cuando la máquina asume las tareas que antes exigían análisis y elaboración, el vínculo del trabajador con lo que produce se rompe. "Cuando la IA asume la redacción, la estructuración y el análisis de la información, el trabajador experimenta un vaciamiento de propósito. Se pasa de la creación o resolución de un problema a la supervisión estética de un producto sintético", explicó.

En esa línea, el empresario graficó la pregunta que, a su entender, empieza a instalarse entre los empleados. "La pregunta que surge en la plantilla es: 'Si la máquina lo resuelve en tres segundos, ¿cuál es el valor real de mi jornada laboral?'", planteó, para describir la sensación de irrelevancia que puede aparecer cuando el proceso deja de estar en manos del trabajador.

La automatización en las redacciones

Hadad llevó el análisis a su propio terreno, el de los medios, donde el software de IA ya procesa insumos en bruto -cables, comunicados, reportes- y devuelve borradores en tiempo real. Allí, advirtió, la velocidad se paga con la pérdida de algo difícil de reponer. "En las redacciones automatizadas se gana en velocidad de publicación, pero se pierde la mirada crítica. La herramienta sintetiza la información disponible en red, pero carece de contexto territorial, capacidad de repregunta o sensibilidad periodística. Es una maquila de texto que busca velocidad antes que sustancia", afirmó.

Para el empresario, el riesgo mayor no está en los errores del sistema, sino en la uniformidad que provoca. "El riesgo en la producción de contenidos no es solo la alucinación del modelo, sino la pérdida absoluta de la voz propia. Las herramientas de IA en prensa producen una masa de texto homogénea, donde todos los medios terminan diciendo lo mismo con las mismas palabras", remarcó.

Los datos que alimentan al reemplazo

El último tramo de su análisis se centró en un aspecto menos visible: cómo el propio uso cotidiano de estas plataformas alimenta a los modelos que, con el tiempo, pueden volver prescindibles a quienes las utilizan. "Cada correo corregido, cada planilla procesada y cada prompt cargado en la plataforma institucional sirve para calibrar el modelo que eventualmente volverá prescindible la función de esa misma persona. El usuario alimenta con sus hábitos de trabajo la infraestructura que reemplaza su especialidad", sostuvo.

Hadad subrayó que esa captura de información ya no se limita a los datos duros, sino que alcanza a la forma misma en que cada empleado hace su tarea. "La extracción de datos dentro del entorno laboral ya no es solo cuantitativa, es cualitativa. Las empresas están entrenando agentes con la manera exacta en que sus empleados resuelven problemas, automatizando el know-how invisible de las personas", concluyó.