El adiós de Anabela Ascar a Chiche Gelblung: el recuerdo de su vínculo con Héctor Ricardo García

El periodismo argentino está de luto: Chiche Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años. Entre los homenajes, uno de los más sentidos llegó por la pantalla de Crónica TV, donde Anabela Ascar llamó al aire para despedirlo y repasar el vínculo que los unía a través de Héctor Ricardo García. "Héctor Ricardo García lo quería muchísimo a Chiche", resumió.

Ascar recordó que fue el propio Gelblung quien la contuvo en uno de sus peores momentos. Tras la muerte de Héctor Ricardo García, el fundador de Crónica y su compañero durante 22 años, Chiche la contactó personalmente para ofrecerle trabajo en Radio Rivadavia y alentarla a no abandonar la profesión.

El consejo de Héctor Ricardo García

En su testimonio apareció una anécdota reveladora. En vida, ella le había preguntado a García quién debería producirla si algún día volvía a la televisión. La respuesta del fundador de Crónica fue directa: "Chiche Gelblung". Ascar también pintó la entrega total que unía a los dos hombres, esa concepción del oficio las 24 horas: dormir rodeados de televisores, radios y monitores encendidos para que ninguna noticia se les escapara, como la madrugada en que murió Lady Di.

El mensaje a la familia

Sobre el final, Ascar le dedicó unas palabras de afecto a Cristina Seoane, la esposa de Gelblung: "No hay curso para ser la mujer de un genio", dijo, al destacar lo que implica acompañar a una figura de esa magnitud. Y reivindicó la escuela de la calle, el periodismo hecho a pulmón, por encima del marketing de medios y de la formación universitaria tradicional: la misma vara con la que, aseguró, se midieron siempre Chiche Gelblung y Héctor Ricardo García.

El último adiós a Gelblung se desarrollaba este miércoles en una sala velatoria de la Ciudad de Buenos Aires, donde colegas, familiares y allegados se acercaron a despedir a una de las figuras más influyentes y polémicas de los medios argentinos.

En ese marco, Ascar deslizó además una decisión personal: la muerte de Chiche la impulsó a retomar la profesión. "Voy a volver", anunció al aire.