El Duka, filoso con los ídolos dirigentes: "Haber jugado bien no te habilita a presidir un club"

El comunicador y analista El Duka pasó por Cara a Cara, el ciclo de streaming de Crónica, donde en diálogo con Facundo Pedrini y Ernesto Hadida dejó una mirada crítica sobre la dirigencia del fútbol argentino. Su cuestionamiento central apuntó a una idea muy instalada: que un ídolo, por su pasado como jugador, está capacitado para conducir una institución.

"Zapatero a su zapato"

"Existe una concepción errónea de que un exfutbolista, solo por haber jugado bien, puede ser presidente de un club sin haber estudiado nada para gestionar", planteó el comunicador. Su punto de fondo es que conducir una institución es un oficio en sí mismo, que exige formación específica y no se hereda de una buena carrera dentro de la cancha.

Para graficarlo, echó mano de un paralelismo con la propia casa: "Si a nosotros nos dicen 'manejen Crónica', tenemos que pedir ayuda porque no tenemos la menor idea. Y al revés: al que maneja el canal no le podés decir 'sentate y conducí el programa' porque tampoco sabe". La conclusión la resumió en una frase: "Zapatero a su zapato".

El negocio detrás del fútbol de elite

El Duka también se metió con los intereses que, según su lectura, atraviesan al fútbol de alto nivel. Advirtió que cuando se mezclan "medios, política y poder" -y mencionó a figuras como Trump y a los grandes grupos económicos- "nada es casualidad". En esa línea, apuntó contra los mecanismos que se activan cuando alguien señala presiones o intereses en partidos o definiciones: "En seguida sale una organización a desacreditarte y decir que ves conspiraciones, pero el negocio manda".

La pelea por las SAD

Por último, el comunicador se refirió al debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y defendió el modelo de los clubes de socios. Consideró que existe una intención de instalarlas "a la fuerza manipulando la opinión pública para hacer parecer que el modelo de los clubes de los socios no funciona". Para El Duka, esa estrategia apunta a instalar la idea de que la conducción tradicional de las instituciones fracasó.

Calificó, además, como "un quilombo totalmente innecesario" la disputa que rodea a la dirigencia del fútbol argentino, una pelea que, según sus palabras, "pudrió a la sociedad".