El homenaje de Raúl Olmos a Chiche Gelblung: "Donde pasaba dejaba una huella"

El mundo de los medios despidió este miércoles 9 de septiembre a Chiche Gelblung, que murió a los 82 años. Uno de los homenajes más significativos llegó desde adentro de la casa: Raúl Olmos, presidente del Grupo Olmos, lo despidió en la pantalla de Crónica TV y resumió su legado en una frase: "Donde pasaba Chiche dejaba una huella. En cada medio por el que le tocó pasar, revolucionó la manera de comunicar y de conectar con la gente".

Olmos puso el acento en la ética de trabajo del conductor, que se mantuvo activo hasta sus últimos días. "Chiche no tenía horarios ni sabía lo que era descansar. Vivía por y para la noticia hasta sus últimos días; era el primero en pensar un enfoque y el último en irse", recordó.

El ADN popular de Crónica

El titular del Grupo Olmos destacó la manera en que Gelblung encarnó el estilo del canal y revolucionó sus contenidos en Crónica HD. "Entendía el periodismo popular como nadie. En Crónica dejó una impronta imborrable porque lograba transformar la historia más simple de la calle en un hecho de enorme impacto social y cultural", señaló.

El legado para las nuevas generaciones

Por último, Olmos se refirió a lo que significa la partida de Chiche para los equipos del canal. "Para todos nosotros y para las nuevas generaciones del canal es una pérdida enorme, pero nos queda la enseñanza de su compromiso y esa mística de trabajo que siempre lo caracterizó", expresó.