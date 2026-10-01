Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 1 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
EXCLUSIVO

Escándalo en San Isidro: una empleada del Concejo Deliberante denunció acoso sexual y extorsión

En diálogo con Crónica TV, Daniela, trabajadora de planta permanente del municipio que conduce Ramón Lanús, aseguró que, al negarse a los pedidos, sufrió descuentos en su sueldo, hostigamiento y amenazas a su familia.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Una grave denuncia sacude al Concejo Deliberante de San Isidro. Daniela, empleada de planta permanente del municipio, rompió el silencio en exclusiva con Crónica TV y relató haber sido víctima de acoso sexual y extorsión dentro de la estructura política del distrito que conduce el intendente Ramón Lanús.

En su testimonio, la mujer apuntó contra exautoridades y funcionarios del cuerpo legislativo, a quienes acusó de exigirle el envío de material íntimo y fotos bajo una presión psicológica constante.

Castigada por decir que no

Según su relato, cuando se negó a acceder a esas exigencias, las represalias no tardaron en llegar. Mencionó descuentos arbitrarios en sus haberes y un hostigamiento permanente en su puesto de trabajo, en una dependencia municipal donde, según su relato, nadie frenó la situación.

La denunciante contó además que, tras intentar ponerle un límite al acoso, padeció situaciones de encierro y persecución, e incluso amenazas dirigidas a su entorno familiar.

Las preguntas que debe responder la gestión Lanús

El caso deja en el centro de la escena a la administración de Lanús, que asumió en diciembre de 2023 tras ponerle fin a cuatro décadas de gobierno de Posse en el distrito, con la promesa de modernizar el municipio, y que suele mostrar como bandera sus avances en materia de transparencia.

La denuncia de Daniela abre interrogantes sobre los mecanismos de control y protección con los que cuenta el municipio frente a situaciones de violencia laboral y de género: quién autorizó los descuentos en su sueldo, por qué una trabajadora de planta permanente tuvo que llegar a los medios para hacerse escuchar y qué medidas tomará ahora la gestión frente a acusaciones de semejante gravedad.

Esta nota habla de:
    1
    Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio
    MIRÁ

    Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio

    2
    ANSES cambia el calendario de jubilados por el feriado: así quedan las fechas de cobro de octubre 2026
    AJUSTE

    ANSES cambia el calendario de jubilados por el feriado: así quedan las fechas de cobro de octubre 2026

    3
    ¿Cobrás menos de $3.209.863? Podés recibir este "plus" de ANSES
    CLAVE

    ¿Cobrás menos de $3.209.863? Podés recibir este "plus" de ANSES

    4
    Cambia el tope para cobrar el bono de jubilados a partir de octubre
    ANOTÁ

    Cambia el tope para cobrar el bono de jubilados a partir de octubre

    5
    Los chats de Maxi Ghione con el escort que lo denunció: reclamos de plata, droga y "No vayas a despertar al diablo"
    ESCÁNDALO

    Los chats de Maxi Ghione con el escort que lo denunció: reclamos de plata, droga y "No vayas a despertar al diablo"